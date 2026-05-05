SuperEnalotto, realizzata online una vincita da oltre 45 mila euro

06 Maggio 2026 - 10:12
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In palio per il concorso di questa sera martedì 5 maggio un Jackpot da 159.400.000,00 euro
05 Maggio 2026
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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 71 di lunedì 4 maggio, con il Jackpot che arriva a 159,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 5 maggio.
È festa però per una persone che ha centrato 1 punto 5 da 45.862,79€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.
La combinazione vincente è stata: 3 – 14 – 31 – 46 – 61 – 63 – J 75 – SS 24.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 4 maggio ha assegnato 288.930 vincite.
PressGiochi
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