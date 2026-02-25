Newsletter

25 Febbraio 2026

SuperEnalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita dal oltre 37mila euro

In palio per il concorso di domani sera giovedì 26 febbraio un Jackpot da 126.200.000,00 euro

25 Febbraio 2026

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 32 di martedì 24 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 26 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 37.049,14€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 23 – 26 – 45 – 87 – J 82 – SS 29.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 febbraio ha assegnato 464.557 vincite.

 

