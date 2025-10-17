SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 82mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 165 di giovedì 16 ottobre, con il Jackpot che arriva a 65,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 17 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 82.312,95€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 7 – 44 – 45 – 58 – 76 – 80 – J 77 – SS 13.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 16 ottobre ha assegnato 329.803 vincite.

PressGiochi