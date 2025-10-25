Superenalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 31 mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 170 di venerdì 24 ottobre, con il Jackpot che arriva a 69,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 25 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 31.754,72€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 5 – 12 – 23 – 31 – 84 – 90 – J 68 – SS 77.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 24 ottobre ha assegnato 383.687 vincite.

Sisal ricorda che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

PressGiochi