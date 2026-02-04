SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 20mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 20 di martedì 3 febbraio, con il Jackpot che arriva a 115,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 5 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 20.868,64€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 11 – 16 – 17 – 41 – 42 – 46 – J 70 – SS 57.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 3 febbraio ha assegnato 426.220 vincite.

