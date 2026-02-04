Newsletter

04 Febbraio 2026 - 17:30

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 20mila euro

In palio per il concorso di domani sera giovedì 5 febbraio un Jackpot da 115.900.000,00 euro

04 Febbraio 2026

Share the post "SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 20mila euro"

Stampa pagina

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 20 di martedì 3 febbraio, con il Jackpot che arriva a 115,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 5 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 20.868,64€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 11 – 16 – 17 – 41 – 42 – 46 – J 70 – SS 57.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 3 febbraio ha assegnato 426.220 vincite.

 

PressGiochi

Leggi anche

Verbania: slot accese fuori orario consentito in 11 locali, erogate sanzioni per 26mila euro complessivi

Coppa Italia – Atalanta-Juventus è sfida in grande equilibrio. Bianconeri favoriti su Sisal.it ma la Dea sogna un altro 2019

Irlanda, GRAI si prepara a rilasciare le prime licenze di gioco fisico e online

USA. Louisiana, giro di vite su sweepstakes online e combine sportive

Casinò di Saint-Vincent, interpellanza su ‘porteurs’ e gestione dei grandi clienti: il tema approda in Consiglio regionale

Il “sito unico” di gioco del Concessionario e gli strumenti spuntati per il contrasto dell’illegalità

Sapar replica a Latina Oggi: “Necessario pubblicare i dati corretti della spesa per il gioco”

Flutter diventa primo partner globale di Cure Leukaemia, la charity britannica che lotta contro le leucemie

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 20mila euro

Apparecchi: il calo dei dati è reversibile ma occorre intervenire

FIT, Gioco del Lotto: la concessione non è una chimera

Coppa Italia, quarti di finale: l’Inter apre a San Siro contro il Toro, spettacolo a Bergamo tra Atalanta e Juventus

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy