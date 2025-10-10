SuperEnalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 165mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 161 di giovedì 9 ottobre, con il Jackpot che arriva a 62,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 10 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 165.580,63€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 38 – 49 – 50 – 54 – 78 – 82 – J 90 – SS 43.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 9 ottobre ha assegnato 282.914 vincite.

PressGiochi