Newsletter

10 Ottobre 2025 - 16:56

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

SuperEnalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 165mila euro

In palio per il concorso di questa sera venerdì 10 ottobre un Jackpot da 62.400.000,00 euro

10 Ottobre 2025

Share the post "SuperEnalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 165mila euro"

Stampa pagina

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 161 di giovedì 9 ottobre, con il Jackpot che arriva a 62,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 10 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato 1 punto 5 da 165.580,63€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 38 – 49 – 50 – 54 – 78 – 82 – J 90 – SS 43.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 9 ottobre ha assegnato 282.914 vincite.

 

PressGiochi

banner articolo interno
Leggi anche

Vittoria Straordinaria su Quigioco.it: Giocatore Vince 41.000 euro con la Slot ‘Crown Coins’

La Spezia: minori in una sala giochi e altri gravi irregolarità, il Questore revoca la licenza

Gioco online, il TAR Lazio respinge richiesta di sospensione delle circolari ADM su proroga tecnica

WSOPE, EPT, ISOP 2025: tutti i tornei in programma questo autunno

Nubi su Las Vegas e sul gambling americano. Ma il cielo della G2E è sempre più blu!

Qualificazioni USA 2026: tornano in campo le nazionali, i match da non perdere

Mondiali 2026 – L’Italia cerca tre punti fondamentali contro l’Estonia

As.tro replica al TG1: dati inesatti sul settore del gioco pubblico

SuperEnalotto: realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 165mila euro

Grande Fratello 2025 – Anita e Donatella favorite per la vittoria finale

10&Lotto: in Lombardia vincite per oltre 75mila euro

Lotto: a Roma realizzata una vincita da oltre 32mila euro

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy