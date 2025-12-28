SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 15mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 206 di sabato 27 dicembre, con il Jackpot che arriva a 97,6 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera lunedì 29 dicembre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 15.137,39€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 8 – 19 – 20 – 41 – 74 – 84 – J 45 – SS 74.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 27 dicembre ha assegnato 585.518 vincite.

PressGiochi