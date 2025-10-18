Newsletter

20 Ottobre 2025 - 10:36

SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da 16.057,39€

In palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre un Jackpot da 66.300.000,00 euro

18 Ottobre 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 166 di venerdì 17 ottobre, con il Jackpot che arriva a 66,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 16.057,39€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 2 – 9 – 10 – 32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 ottobre ha assegnato 371.136 vincite.

 

