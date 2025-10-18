SuperEnalotto, realizzata online su Sisal.it una vincita da 16.057,39€

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 166 di venerdì 17 ottobre, con il Jackpot che arriva a 66,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 16.057,39€. La giocata vincente è stata effettuata online su Sisal.it.

La combinazione vincente è stata: 2 – 9 – 10 – 32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 ottobre ha assegnato 371.136 vincite.

PressGiochi