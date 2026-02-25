SuperEnalotto, realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal vincita da 75.391,83€ complessivi

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 32 di martedì 24 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 26 febbraio 2026.

Grazie alla Bacheca dei Sistemi Sisal – proposta dalla Tabaccheria Giacalone di Marsala – è stata però centrata una vincita complessiva di 75.391,83€.

Il sistema vincente denominato “tab50mars5”, proposto direttamente dal titolare Giacalone Stefano Daniele, – formato da 1 Cruciverba 7×7 Multistar, dal costo complessivo di 168,00€ e suddiviso in 28 cedole da 6,00€ ciascuna, ha centrato 2 “Punti 5″ e 5 ” Punti 4″, assegnando a ogni singola cedola una vincita di 2.692,56€.

Ben 15 delle 28 cedole sono state acquistate presso il punto vendita Sisal TABACCHI RIV.50 GIACALONE, situato in Contrada Bambina 216 O a Marsala (TP). Le restanti quote sono state distribuite su tutto il territorio nazionale tramite la rete Sisal.

La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 23 –26 – 45 – 87 – J 82 – SS 29.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 febbraio ha assegnato 464.557 vincite.

