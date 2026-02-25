SuperEnalotto, realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal vincita da 75.391,83€ complessivi

25 Febbraio 2026 - 17:34
In palio per il concorso di domani sera giovedì 26 febbraio un Jackpot da 126.200.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 32 di martedì 24 febbraio, con il Jackpot che arriva a 126,2 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 26 febbraio 2026.
Grazie alla Bacheca dei Sistemi Sisal – proposta dalla Tabaccheria Giacalone di Marsala – è stata però centrata una vincita complessiva di 75.391,83€.
Il sistema vincente denominato “tab50mars5”, proposto direttamente dal titolare Giacalone Stefano Daniele, – formato da 1 Cruciverba 7×7 Multistar, dal costo complessivo di 168,00€ e suddiviso in 28 cedole da 6,00€ ciascuna, ha centrato 2 “Punti 5″ e 5 ” Punti 4″, assegnando a ogni singola cedola una vincita di 2.692,56€.
Ben 15 delle 28 cedole sono state acquistate presso il punto vendita Sisal TABACCHI RIV.50 GIACALONE, situato in Contrada Bambina 216 O a Marsala (TP). Le restanti quote sono state distribuite su tutto il territorio nazionale tramite la rete Sisal.
La combinazione vincente è stata: 4 – 18 – 23 –26 – 45 – 87 – J 82 – SS 29.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 24 febbraio ha assegnato 464.557 vincite.
PressGiochi