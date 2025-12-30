Newsletter

30 Dicembre 2025

SuperEnalotto, realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal vincita da 694.726,00€ complessivi

In palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre un Jackpot da 98.500.000,00 euro

30 Dicembre 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.

È stata però realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal una vincita SuperEnalotto con 10 Punti 4SS e 10 Punti 4 e 40 Punti 3SS da 694.726,00€ complessivi.

Diviso in 84 quote da 30,00 €, ciascuna cedola vince circa 8.270,00€.

La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.

 

PressGiochi

 

