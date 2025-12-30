SuperEnalotto, realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal vincita da 694.726,00€ complessivi

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.

È stata però realizzata dalla Bacheca dei Sistemi Sisal una vincita SuperEnalotto con 10 Punti 4SS e 10 Punti 4 e 40 Punti 3SS da 694.726,00€ complessivi.

Diviso in 84 quote da 30,00 €, ciascuna cedola vince circa 8.270,00€.

La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.

PressGiochi