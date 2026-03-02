SuperEnalotto, realizzata ad Albenga (SV), Fossó (VE) e Salerno vincita da oltre 63mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 35 di venerdì 28 febbraio, con il Jackpot che arriva a 128,7 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 3 marzo 2026.

È festa però per tre persone che hanno centrato 1 punto 5 da 69.307,00€. Le giocate vincenti sono state realizzate a Albenga (SV) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Non Solo Fumo situato in Regione Bagnoli, 37, a Fossò (VE) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Provinciale Sud, 121 e a Salerno (SA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Arce, 54.

La combinazione vincente è stata: 14 – 17 – 33 – 63 – 64 – 80 – J 15– SS 27.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 28 febbraio ha assegnato 431.726 vincite.

PressGiochi