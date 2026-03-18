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SuperEnalotto: realizzata a Santa Marinella (RM) e a Monferrato (AT) vincita da 92.789,35€ ciascuno

In palio per il concorso di domani sera giovedì 19 marzo un Jackpot da 136.400.000,00 euro. Attualmente è il montepremi piu’ alto al mondo.

18 Marzo 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 44 di martedì 17 marzo, con il Jackpot che arriva a 136,4 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 19 marzo 2026.

È festa però per i due fortunati giocatori che hanno centrato 1 punto 5  da 92.789,35€ ciascuno.

Le giocate vincenti sono state realizzate a Santa Marinella (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Aurelia, 523 e a Castagnole Monferrato (AT), presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Beccaris situato in Via Umberto I, 14.

 

La combinazione vincente è stata:  2 – 13 – 16 – 41 – 53 – 56 – J 60 – SS 6. 

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 17 marzo ha assegnato 404.852 vincite.

 

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