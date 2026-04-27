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SuperEnalotto, realizzata a Rossano Veneto (VI), Bolzano e Monopoli (BA) vincita da oltre 51 mila euro ciascuno

In palio per il concorso di questa sera lunedì 27 aprile un Jackpot da 155.300.000,00 euro.
Il Jackpot SuperEnalotto è attualmente il montepremi più alto al mondo.

27 Aprile 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 66 di venerdì 24 aprile, con il Jackpot che arriva a 155,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera lunedì 27 aprile 2026. È attualmente il montepremi più alto al mondo.

È festa però per tre persona che hanno centrato 1 punto 5 da 51.982,76€. Le giocate vincenti sono state realizzate a Rossano Veneto (VI) presso il punto di vendita Sisal Bar Sport situato in Via Torricella, 42, a Bolzano (BZ) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Europa situato in Viale Europa, 30 e a Monopoli (BA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Selicato situato in Via Baione, 67.

La combinazione vincente è stata: 6 – 13 – 33 – 37 – 68 – 82 – J 56 – SS 20.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 24 aprile ha assegnato 353.782 vincite.

 

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