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SuperEnalotto, realizzata a Roma una vincita da oltre 182 mila euro

In palio per il concorso di domani sera giovedì 2 luglio un Jackpot da 187.500.000,00 euro

01 Luglio 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 104 di martedì 30 giugno, con il Jackpot che arriva a 187,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 2 luglio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 182.126,42€. La giocata vincente – di 1€ – è stata realizzata a Roma (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in Via Oderisi Da Gubbio, 30 A.

La combinazione vincente è stata: 1 – 7 – 51 – 64 – 78 – 83 – J 13 – SS 66.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 30 giugno ha assegnato 404.293 vincite.

 

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