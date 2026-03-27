Newsletter

27 Marzo 2026 - 09:31

Video

Sfoglia l'ultimo numero

Ricevi il magazine

Press Giochi

SuperEnalotto, realizzata a Roma e a Seriate (BG) vincita da 64.274,38€ complessivi ciascuno

In palio per il concorso di questa sera venerdì 27 marzo un Jackpot da 140.500.000,00 euro

27 Marzo 2026

Share the post "SuperEnalotto, realizzata a Roma e a Seriate (BG) vincita da 64.274,38€ complessivi ciascuno"

Stampa pagina

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 49 di giovedì 26 marzo, con il Jackpot che arriva a 140,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 27 marzo 2026.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 64.274,38€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Roma (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Viale Grande Muraglia, 40/44 e a Seriate (BG) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Il Campanile situato in Via Dante, 14.

La combinazione vincente è stata: 24 – 26 – 39 – 69 – 77 – 80 – J 82 – SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 26 marzo ha assegnato 360.176 vincite.

 

PressGiochi

banner articolo interno
banner articolo interno
Leggi anche

SuperEnalotto, realizzata a Roma e a Seriate (BG) vincita da 64.274,38€ complessivi ciascuno

SBC Summit Malta 2026 affronta le grandi sfide del marketing moderno

Paesi Bassi, KSA: “Escluse scommesse su eventi non legati ad una competizione sportiva”

EGBA esorta la Ce ad affrontare il crescente fenomeno delle frodi online nel settore del gioco

Bilancio dello Stato: nel 2025, dai giochi entrate per 6,6 mld di euro

Bilancio dello Stato: a gennaio dai giochi entrate per 546 mln di euro

Kambi chiude il 2025 con crescita, innovazione e AI al centro della strategia

Gioco responsabile. Via libera da Agcom a consultazione su nuove linee guida

Qualificazioni Mondiali – L’Italia a caccia della qualificazione: Irlanda del Nord primo ostacolo

Analisi inserimento contenuti betting per influencer

Lucca, controlli della Guardia di Finanza: sala giochi rischia chiusura per mancata vigilanza

Vaccari (PD): “Assenza dati sul gioco pubblico, il governo non rispetta un obbligo di legge”

slotmachineweb.com
bonusradar
PressGiochi

CALENDARIO EVENTI

Iscriviti alla newsletter







    Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy

    Iscriviti alla Newsletter

    ×