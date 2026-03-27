SuperEnalotto, realizzata a Roma e a Seriate (BG) vincita da 64.274,38€ complessivi ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 49 di giovedì 26 marzo, con il Jackpot che arriva a 140,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 27 marzo 2026.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 punto 4SS e 1 punto 4 da 64.274,38€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Roma (RM) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Viale Grande Muraglia, 40/44 e a Seriate (BG) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Il Campanile situato in Via Dante, 14.

La combinazione vincente è stata: 24 – 26 – 39 – 69 – 77 – 80 – J 82 – SS 3.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 26 marzo ha assegnato 360.176 vincite.

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