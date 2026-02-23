Newsletter

23 Febbraio 2026

SuperEnalotto. Realizzata a Pescara una vincita da 208.490,84€ complessivi

In palio per il concorso di domani sera martedì 24 febbraio un Jackpot da 125.300.000,00 euro

23 Febbraio 2026

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 31 di sabato 21 febbraio, con il Jackpot che arriva a 125,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 24 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 208.490,84€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a PESCARA (PE) presso il punto di vendita Sisal Totoricevitoria F.lli Baldassarre Snc situato in Via Cesare Battisti, 50/52.

La combinazione vincente è stata: 49 – 58 – 60 – 66 – 68 – 81 – J 75– SS 58.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 febbraio ha assegnato 365.998 vincite.

 

