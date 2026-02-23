SuperEnalotto. Realizzata a Pescara una vincita da 208.490,84€ complessivi

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 31 di sabato 21 febbraio, con il Jackpot che arriva a 125,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 24 febbraio 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 208.490,84€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a PESCARA (PE) presso il punto di vendita Sisal Totoricevitoria F.lli Baldassarre Snc situato in Via Cesare Battisti, 50/52.

La combinazione vincente è stata: 49 – 58 – 60 – 66 – 68 – 81 – J 75– SS 58.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 febbraio ha assegnato 365.998 vincite.

PressGiochi