SuperEnalotto, realizzata a Napoli una vincita da oltre 179 mila euro

26 Giugno 2026 - 10:29
In palio per il concorso di questa sera venerdì 26 giugno un Jackpot da 184.900.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 101 di giovedì 25 giugno, con il Jackpot che arriva a 184,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 giugno 2026.
È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 179.295,56€. La giocata vincente – di 2 € – è stata realizzata a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Esposito Carlo situato in Via Francesco Cilea, 199.
La combinazione vincente è stata: 25 – 27 – 54 – 72 – 73 – 76 – J 31 – SS 80.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 giugno ha assegnato 361.916 vincite.
PressGiochi