SuperEnalotto, realizzata a Napoli una vincita da oltre 179 mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 101 di giovedì 25 giugno, con il Jackpot che arriva a 184,9 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 26 giugno 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 179.295,56€. La giocata vincente – di 2 € – è stata realizzata a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Esposito Carlo situato in Via Francesco Cilea, 199.

La combinazione vincente è stata: 25 – 27 – 54 – 72 – 73 – 76 – J 31 – SS 80.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 25 giugno ha assegnato 361.916 vincite.

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