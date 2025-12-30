SuperEnalotto: realizzata a Napoli (NA) e a Fiorano Modenese (MO) vincita da oltre 52mila euro ciascuno

30 Dicembre 2025 - 11:08
In palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre un Jackpot da 98.500.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.
È festa però per due persone che hanno realizzato una vincita SuperEnalotto con 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 52.558,38€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Papallo situato in Via Marco Aurelio, 32 e a Fiorano Modenese (MO) presso il punto di vendita Sisal Borsari Emiliano situato in P.zza G. Tosi, 13.
La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.
PressGiochi
