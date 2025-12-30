SuperEnalotto: realizzata a Napoli (NA) e a Fiorano Modenese (MO) vincita da oltre 52mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.

È festa però per due persone che hanno realizzato una vincita SuperEnalotto con 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 52.558,38€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Napoli (NA) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Papallo situato in Via Marco Aurelio, 32 e a Fiorano Modenese (MO) presso il punto di vendita Sisal Borsari Emiliano situato in P.zza G. Tosi, 13.

La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.

PressGiochi