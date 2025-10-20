SuperEnalotto: realizzata a Lurago d’Erba (CO) vincita da 51.661,05€ complessivi

20 Ottobre 2025 - 10:36
Assegnati anche 200 premi da 10.000 € ciascuno grazie all’iniziativa “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar. In palio per il concorso di domani sera martedì 21 ottobre un Jackpot da 67.100.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 167 di sabato 18 ottobre, con il Jackpot che arriva a 67,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 21 ottobre 2025.
È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 e 2 punti 4 da 51.661,05€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Lurago d’Erba (CO) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Roma, 50.
Sono stati assegnati anche nello stesso concorso 200 premi da 10.000 € ciascuno grazie all’iniziativa “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar
La combinazione vincente è stata:12 – 13 – 19 – 26 – 75 – 82 – J 50 – SS 54.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 18 ottobre ha assegnato 537.263 vincite.
