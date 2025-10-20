SuperEnalotto: realizzata a Lurago d’Erba (CO) vincita da 51.661,05€ complessivi

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 167 di sabato 18 ottobre, con il Jackpot che arriva a 67,1 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 21 ottobre 2025.

È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 e 2 punti 4 da 51.661,05€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Lurago d’Erba (CO) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Roma, 50.

Sono stati assegnati anche nello stesso concorso 200 premi da 10.000 € ciascuno grazie all’iniziativa “SuperEstrazione” di SuperEnalotto SuperStar

La combinazione vincente è stata:12 – 13 – 19 – 26 – 75 – 82 – J 50 – SS 54.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 18 ottobre ha assegnato 537.263 vincite.

PressGiochi