SuperEnalotto: realizzata a Lentate sul Seveso (MB) vincita da oltre 397mila euro

20 Ottobre 2025 - 10:35
In palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre un Jackpot da 66.300.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 166 di venerdì 17 ottobre, con il Jackpot che arriva a 66,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 18 ottobre 2025.
È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5+1 da 397.611,55€. La giocata vincente – di 2 euro – è stata realizzata a Lentate sul Seveso (MB) presso il punto di vendita Sisal Ricevitoria Tabaccheria Bar situato in Via Nazionale dei Giovi, 132.
La combinazione vincente è stata: 2 – 9 – 10 – 32 – 66 – 77 – J 72 – SS 44.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 17 ottobre ha assegnato 371.136 vincite.
PressGiochi