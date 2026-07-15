SuperEnalotto, realizzata a Guidonia Montecelio (RM) e Cava Manara (PV) vincita da oltre 94 mila euro ciascuno

15 Luglio 2026 - 09:19
In palio per il concorso di domani sera giovedì 16 luglio un Jackpot da 194.500.000,00 euro
Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 112 di martedì 14 luglio, con il Jackpot che arriva a 194,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 16 luglio 2026.
È festa però per due persona che hanno centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 94.5611,25€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Guidonia Montecelio (RM) presso il punto di vendita Sisal Bar Mas’s situato in Via Jenne, 1 e a Cava Manara (PV) presso il punto di vendita Sisal Bar Campana situato in Via Gramsci, 26.
La combinazione vincente è stata: 8 – 44 – 49 – 80 – 85 – 88 – J 30 – SS 64.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 luglio ha assegnato 410.698 vincite.
PressGiochi