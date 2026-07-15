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SuperEnalotto, realizzata a Guidonia Montecelio (RM) e Cava Manara (PV) vincita da oltre 94 mila euro ciascuno

In palio per il concorso di domani sera giovedì 16 luglio un Jackpot da 194.500.000,00 euro

15 Luglio 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 112 di martedì 14 luglio, con il Jackpot che arriva a 194,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 16 luglio 2026.

È festa però per due persona che hanno centrato 1 punto 5 e 1 punto 4 da 94.5611,25€ complessivi. Le giocate vincenti sono state realizzate a Guidonia Montecelio (RM) presso il punto di vendita Sisal Bar Mas’s situato in Via Jenne, 1 e a Cava Manara (PV) presso il punto di vendita Sisal Bar Campana situato in Via Gramsci, 26.

La combinazione vincente è stata: 8 – 44 – 49 – 80 – 85 – 88 – J 30 – SS 64.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di martedì 14 luglio ha assegnato 410.698 vincite.

 

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