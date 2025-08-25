SuperEnalotto: realizzata a Fassa (TN) e a Cesena (FC), una vincita da oltre 183mila euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di venerdì 22 agosto, con il Jackpot che arriva a 42,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 26 agosto 2025.
È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 Punto 5+1 da 183.771,32€ ciascuno.
Le giocate vincenti sono statae realizzate a Soraga di Fassa (TN) presso il punto di vendita Sisal Euroluce WM Srl situato in Strada Da Molin, 31, e a Cesena (FC), presso il punto di vendita Sisal Tabacchi & CO situato in Via Ungaretti, 282.
La combinazione vincente è stata: 7 – 25 – 38 – 39 – 66 – 69 – J 17 – SS 24.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 22 agosto ha assegnato 275.961 vincite.