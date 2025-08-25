Newsletter

25 Agosto 2025 - 19:32

SuperEnalotto: realizzata a Fassa (TN) e a Cesena (FC), una vincita da oltre 183mila euro ciascuno

In palio per il concorso di domani sera martedì 26 agosto un Jackpot da 42.500.000,00 euro.

25 Agosto 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 134 di venerdì 22 agosto, con il Jackpot che arriva a 42,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 26 agosto 2025.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 Punto 5+1 da 183.771,32€ ciascuno.

Le giocate vincenti sono statae realizzate a Soraga di Fassa (TN) presso il punto di vendita Sisal Euroluce WM Srl situato in Strada Da Molin, 31, e a Cesena (FC), presso il punto di vendita Sisal Tabacchi & CO situato in Via Ungaretti, 282.

La combinazione vincente è stata:  7 – 25 – 38 –  39 – 66 – 69 – J 17 – SS 24.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 22 agosto ha assegnato 275.961 vincite.

 

