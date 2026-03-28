SuperEnalotto, realizzata a Casorate Primo (PV) vincita da oltre 141 mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 50 di venerdì 27 marzo, con il Jackpot che arriva a 141,4 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera sabato 28 marzo 2026.

È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 141.615,23€. La giocata vincente è stata realizzata a Casorate Primo (PV) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via C. Tosi, 4.

La combinazione vincente è stata: 6 – 22 – 27 – 43 – 58 – 64 – J 10 – SS 74.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di venerdì 27 marzo ha assegnato 310.679 vincite.

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