SuperEnalotto: realizzata a Casal Velino (SA) e a Cupello (CH) vincita da 80.519,97 euro ciascuno

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 125 di giovedì 7 agosto, con il Jackpot che arriva a 35,7 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera venerdì 8 agosto 2025.

È festa però per due persone che hanno centrato 1 Punto 5 da 80.519,97 euro. Le giocate vincenti sono state realizzate a Casal Velino (SA) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi Riv. N. 1 situato in Corso Europa, 67 e a Cupello (CH) presso il punto di vendita Sisal Tabacchi situato in Via Istonia, 128.

La combinazione vincente è stata: 43 – 55 – 70 – 79 – 83 – 85– J 24 – SS 4.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 7 agosto ha assegnato 302.736 vincite.

PressGiochi