SuperEnalotto, realizzata a Caronno Pertusella (VA) vincita da 172.905,94€ complessivi

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato una vincita SuperEnalotto con 3 Punti 4SS e 3 Punti 4 e 4 Punti 3SS da 172.905,94€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Caronno Pertusella (VA) presso il punto di vendita Sisal Barbaresco di Lanfranchi Giulia situato in V.le 5 Giornate, 141.

La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.

PressGiochi