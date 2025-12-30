Newsletter

30 Dicembre 2025 - 11:08

SuperEnalotto, realizzata a Caronno Pertusella (VA) vincita da 172.905,94€ complessivi

In palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre un Jackpot da 98.500.000,00 euro

30 Dicembre 2025

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 207 di lunedì 29 dicembre, con il Jackpot che arriva a 98,5 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 30 dicembre 2025.

È festa però per una persona che ha realizzato una vincita SuperEnalotto con 3 Punti 4SS e 3 Punti 4 e 4 Punti 3SS da 172.905,94€ complessivi. La giocata vincente è stata realizzata a Caronno Pertusella (VA) presso il punto di vendita Sisal Barbaresco di Lanfranchi Giulia situato in V.le 5 Giornate, 141.

La combinazione vincente è stata: 36 – 38 – 45 – 61– 79 – 83 – J 12 – SS 52.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di lunedì 29 dicembre ha assegnato 237.096 vincite.

 

PressGiochi

 

