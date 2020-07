SuperEnalotto: posticipo estrazione di Ferragosto

Si segnala che, in occasione della festività di Ferragosto 2020, l’estrazione del concorso SuperEnalotto n°80 di sabato 15 agosto è posticipata a lunedì 17 agosto 2020.

Per non perdere nessuna estrazione, i giocatori possono partecipare a tutti i concorsi con la giocata in abbonamento.

Sito ufficiale SuperEnalotto: http://www.superenalotto.it/

Msite ufficiale SuperEnalotto: http://m.superenalotto.it/

PressGiochi