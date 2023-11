SuperEnalotto: posticipi estrazioni Festa dell’Immacolata 2023

Si informa che, in occasione della Festa dell’Immacolata, l’estrazione del concorso SuperEnalotto n° 169 di venerdì 8 dicembre sarà posticipata a sabato 9 dicembre 2023.

L’estrazione del concorso SuperEnalotto n° 170 di sabato 9 dicembre, invece, sarà posticipata a lunedì 11 dicembre 2023.

Per non perdere l’appuntamento con la fortuna, è possibile partecipare a tutti i concorsi SuperEnalotto, inclusa l’estrazione aggiuntiva del venerdì a favore dell’Emilia Romagna, anche in abbonamento sia in Ricevitoria, da App o Online.

PressGiochi