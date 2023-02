Superenalotto: Padova, Napoli, Cerveteri e Alba si aggiudicano 4 vincite da 75mila euro 

Dopo la vincita da record dal valore di 371 milioni di euro con il 6 centrato la scorsa settimana, il Superenalotto non si stanca di elargire vincite.

Il Jackpot arriva a 56,6 milioni di euro il prossimo concorso di martedì 21 febbraio.

È festa nel frattempo per quattro fortunati giocatori che hanno centrato un punto “5” da 75.188,64 euro.

Quattro giocate vincenti: una è stata convalidata a Napoli presso il punto vendita Sisal Tabacchi Esposito situato in via dell’Epomeo, 14; la seconda a Cerveteri (RM) presso il punto vendita Sisal Tabacchi & Giornali situato in Largo Claudio Monteverdi, 28; la terza a Padova presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Quaggio situato in via Sorio, 12 B, la quarta ad Alba (CN) presso il punto vendita Sisal La Stanza dei Sogni situato in Corso Italia, 12 B.

La combinazione vincente è stata 22, 46, 52, 57, 65, 72, J 31, SS 2.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 593.778 vincite.

PressGiochi