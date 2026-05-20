SuperEnalotto: lavora nel settore del packpaging per abbigliamento la titolare della vincita da oltre 74 mila euro realizzata il 3 aprile a Bagnolo in Piano (RE)

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 74.122,59€ conseguita durante il concorso n. 54 di venerdì 3 aprile. La giocata vincente è stata convalidata a Bagnolo In Piano (RE) presso il punto di vendita Sisal Edicola M B situato in Piazza Garibaldi, 4.

La combinazione vincente è stata: 28 – 52 – 53 – 64 – 66 – 72 – J 44 – SS 6.

La protagonista della vincita SuperEnalotto di oltre 74.000€ – che ha scelto il nome di fantasia “Kendy” – vive a Reggio Emilia da molti anni, dopo essere arrivata in Italia dal Sudafrica negli anni ’80. Lavora nel settore del packaging per abbigliamento ed è una ragazza madre, impegnata a crescere da sola il proprio figlio e a portare avanti la sua attività.

La sua è una storia intrisa di legami familiari, impegno e scelte portate avanti con determinazione.

«Ho iniziato questa attività quasi per necessità», racconta, «ma col tempo è diventato qualcosa in cui ho creduto davvero. Il lavoro è impegnativo, però mi rappresenta: è qualcosa che ho costruito passo dopo passo».

La combinazione vincente nasce da un gesto semplice ma significativo: sceglie i numeri legati alle date dei suoi familiari, «sono numeri che mi tengono legata alle mie origini, è un modo per non perdere quel filo». La giocata vincente è avvenuta in una giornata qualunque, presso una ricevitoria della zona.

Il momento della scoperta è stato altrettanto insolito: «Ero bloccata sul divano per via della schiena e ho controllato la schedina dall’app quasi per distrarmi. Quando ho visto la vincita, ho pensato subito di essermi sbagliata. Ho ricontrollato con calma, più volte». Poi la consapevolezza: «È stato un attimo strano, tra sorpresa e incredulità».

Prima di presentarsi all’Ufficio Premi per la riscossione, la ricevuta vincente è stata custodita con cura in un luogo inaspettato: un cassetto di casa, tra la biancheria intima. Un gesto semplice, coerente con il suo modo di essere, concreto e riservato.

Kendy ha già deciso come utilizzare la somma: estinguerà i debiti legati ai macchinari acquistati per la sua attività. «Salderò quello che ho in sospeso e continuerò a investire nel mio lavoro. È importante per me andare avanti con più stabilità».

E aggiunge: «Tutto quello che faccio è anche per mio figlio. Voglio dargli tranquillità e, se possibile, qualche opportunità in più».

Non manca uno sguardo alle proprie radici: «La mia famiglia è lontana, ma penso che sarebbe orgogliosa di me. Ho sempre cercato di fare del mio meglio, anche partendo da zero in un altro Paese».

Tra i progetti, anche un momento di pausa: «Mi piacerebbe portare mio figlio al mare, prenderci qualche giorno insieme. Sarebbe già tanto».

La vincita è stata condivisa soltanto con un amico molto stretto. «Non sono una persona che ama esporsi. Preferisco vivere queste cose con discrezione e continuare la mia routine».

«Domani tornerò al mio lavoro come sempre», conclude Kendy, «ma con la serenità di poter guardare avanti con più fiducia, soprattutto per quello che sto costruendo e per il futuro di mio figlio».

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