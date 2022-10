Superenalotto in cerca dei 23 vincitori dell’iniziativa “SUPER ESTATE”

Può accadere che, un giorno, ti ritrovi ad aver vinto 50.000€ grazie all’iniziativa speciale “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar, che ha assegnato ben 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n. 83 di martedì 12 luglio 2022, n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 e n. 85 di sabato 16 luglio 2022).

E mentre in molti stanno già gustando i benefici della vincita inaspettata, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua fortuna.

Dei 300 premi da 50.000€ assegnati, infatti, sono 23 quelli non ancora riscossi.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

Estrazione n. 83 di martedì 12 luglio 2022 – sono 7 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 10 OTTOBRE 2022

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione:

CAMPANIA:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria Piccirillo

Via Roma ang. Via Appia Antica, 4 6

RECALE (CE)

LIGURIA:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria Sansone

Viale Giuseppe Garibaldi, 52

LA SPEZIA (SP)

EMILIA ROMAGNA:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria Gloria

Strada Prov.le 61 6 bis km 5 Ciriano

CARPANETO PIACENTINO (PC)

PIEMONTE:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria

Via De Sanctis 47 B

TORINO (TO)

N. 3 VINCITE ONLINE

Estrazione n. 84 di giovedì 14 luglio 2022 – sono 7 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 12 OTTOBRE 2022

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione:

PUGLIA:

Punto Vendita Sisal Riv. Tabacchi n. 12

Corso Di Vittorio, 93

GRAVINA IN PUGLIA (BA)

LAZIO:

Punto Vendita Sisal Non Solo Tabacchi

Via Andersen, 155

ROMA (RM)

LAZIO:

Punto Vendita Sisal Tabacchi

Piazza XIX Marzo ANG. Corso della Repubblica 1 235

CISTERNA DI LATINA (LT)

SICILIA:

Punto Vendita Sisal Tabacchi Mattaliano

Via A. Veneziano, 34

PALERMO (PA)

LOMBARDIA:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria

Vicolo Calusca, 1

MILANO (MI)

EMILIA ROMAGNA:

Punto Vendita Sisal Sunrise Bar

Via Persiceto, 19

ANZOLA DELL’EMILIA (BO)

N. 1 VINCITA ONLINE

Estrazione n. 85 di SABATO 16 luglio 2022 – sono 9 i premi non ancora riscossi IN SCADENZA IL PROSSIMO 14 OTTOBRE 2022

Di seguito le località delle vincite in attesa di riscossione:

VENETO:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria Munari

Via Vallesella, 1

BORGO VENETO (PD)

VENETO:

Punto Vendita Sisal Tabacchi

Via Sandro Gallo, 118

VENEZIA (VE)

VENETO:

Punto Vendita Sisal Caldogno (VI)

Via Ponte Marchese, 116

CALDOGNO (VI)

LOMBARDIA:

Punto Vendita Sisal Millennium Caffè

Via Dei Mille, 94 96

BRUGHERIO (MB)

EMILIA ROMAGNA:

Punto Vendita Sisal Tabacchi Ricci

Viale Dante, 281

RICCIONE (RN)

TOSCANA:

Punto Vendita Sisal Tabaccheria

Via Santander, 2

PORTO AZZURRO (LI)

SARDEGNA:

Punto Vendita Sisal Tabacchi Brambilla

Via XX Settembre 65

CAGLIARI (CA)

SICILIA

Punto Vendita Sisal Tabacchi Riv. 2

Via Campobello, 157

LICATA (AG)

LAZIO

Punto Vendita Sisal Tabacchi Giuseppucci

Via Torre Clementina 112

FIUMICINO (RM)

Con 50.000€ sono tanti i progetti che si possono realizzare! C’è chi potrà sposarsi, chi comprerà un’auto nuova, chi avvierà un nuovo progetto professionale e chi farà un po’ di beneficienza.

Dalle interviste effettuate da Sisal ai vincitori, è emerso che non vi sono differenze di tipo culturale o geografico a influire sulla destinazione d’uso della vincita. Il denaro viene prevalentemente impiegato per estinguere il mutuo o altri debiti, per ristrutturare casa o per assicurarsi una stabilità economica per il futuro. Si registra anche la voglia di risollevarsi dagli effetti della pandemia, sia a livello sociale che economico.

Si evidenzia, inoltre, che sono gli anziani e le persone con lavori più umili ad essere i più generosi, altruisti e sognatori. Queste categorie, infatti, ricollegano la vincita alla sfera emotiva, sognando di fare regali ai figli, fare beneficienza, e assicurarsi un futuro più sereno.

Il più giovane vincitore intervistato è stato un imprenditore di 30 anni, mentre il più anziano è un pensionato di 72 anni. Le professioni di chi ha vinto sono variegate, a conferma di come SuperEnalotto sia un gioco davvero popolare, capace di raggiungere target diversi: dalla casalinga al pensionato, dall’imbianchino al cameriere, dal geometra al dirigente, fino ad arrivare ad un sottoufficiale dell’Aereonautica Militare. Tra loro c’è anche chi ha giocato il giorno del suo compleanno, sognando di poter fare un bel viaggio e chi invece ha ricevuto in regalo la giocata vincente.

L’emozione provata al momento della scoperta della vincita, invece, mette tutti d’accordo. Uomini, donne, giovani, pensionati, casalinghe e commercianti sono accomunati da sentimenti quali gioia, euforia e incredulità. E se qualcuno ha già progetti nel cassetto che sa di poter realizzare, come quello di un cameriere che finalmente potrà aprire un bar tutto suo, altri stanno ancora valutando come utilizzare il denaro, con assoluta oculatezza.

Si ricorda che i termini per la riscossione dei premi da 50.000€ ciascuno – 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale – scadranno il 10, 12, 14 ottobre a seconda della data del concorso giocato.

L’iniziativa “SUPER ESTATE” di SuperEnalotto SuperStar ha distribuito, complessivamente, 15.000.000€ ai fortunati vincitori e tanti sorrisi anche a coloro che, pur non avendo vinto i super premi da 50.000€, hanno potuto distrarsi e divertirsi, ritrovando così un pizzico di serenità.

