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SuperEnalotto. Il Sistema proposto in Bacheca Sisal dalla ricevitoria Jab 21 di Scafati (SA) ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€

In palio per il concorso di domani sera martedì 24 marzo un Jackpot da 138.900.000,00 euro. Il Jackpot SuperEnalotto è attualmente il montepremi più alto al mondo

23 Marzo 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 47 di sabato 21 marzo, con il Jackpot che arriva a 138,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 24 marzo 2026.

Presso la ricevitoria Jab 21 del Sig. Ametrano Marco situata in Via Passanti, 93 a Scafati (SA), il sistema personalizzato proposto in Bacheca denominato “AMETRANATAB” ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€.

Il sistema, composto da un integrale da 8 numeri con 20 Superstar in gioco per un costo totale di 840 euro, ha realizzato “120 Punti 4”, 320 “Punti 3” e 120 “Punti 2”.

Suddiviso in 84 quote da 10 euro ciascuna, ogni cedola risulta vincente per un importo di 508,61€.

Fanno festa 35 clienti della ricevitoria Jab 21, mentre le restanti quote sono state acquistate in tutta Italia, di cui 10 tramite gioco online.

La combinazione vincente è stata: 9 – 26 – 33 – 49 – 51 – 55 – J 50– SS 4.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 marzo ha assegnato 484.378 vincite.

 

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