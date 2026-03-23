SuperEnalotto. Il Sistema proposto in Bacheca Sisal dalla ricevitoria Jab 21 di Scafati (SA) ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 47 di sabato 21 marzo, con il Jackpot che arriva a 138,9 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 24 marzo 2026.
Presso la ricevitoria Jab 21 del Sig. Ametrano Marco situata in Via Passanti, 93 a Scafati (SA), il sistema personalizzato proposto in Bacheca denominato “AMETRANATAB” ha realizzato una vincita complessiva di 42.724,00€.
Il sistema, composto da un integrale da 8 numeri con 20 Superstar in gioco per un costo totale di 840 euro, ha realizzato “120 Punti 4”, 320 “Punti 3” e 120 “Punti 2”.
Suddiviso in 84 quote da 10 euro ciascuna, ogni cedola risulta vincente per un importo di 508,61€.
Fanno festa 35 clienti della ricevitoria Jab 21, mentre le restanti quote sono state acquistate in tutta Italia, di cui 10 tramite gioco online.
La combinazione vincente è stata: 9 – 26 – 33 – 49 – 51 – 55 – J 50– SS 4.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 21 marzo ha assegnato 484.378 vincite.