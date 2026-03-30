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SuperEnalotto. Il Sistema proposto in Bacheca Sisal dalla ricevitoria Bar Top Car di Eboli (SA) ha realizzato una vincita complessiva di 133.522,72€

In palio per il concorso di domani sera martedì 31 marzo un Jackpot da 142.300.000,00 euro

30 Marzo 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del cc n. 51 di sabato 28 marzo, con il Jackpot che arriva a 142,3 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 31 marzo 2026.

Su totale degli 8 “Punti 5” assegnati, 7 sono stati centrati grazie a due sistemi proposti nella Bacheca dei Sistemi Sisal.

Il sistema “Ancora”, proposto dal titolare Fabio Cutolo del “Bar Top Car – Presso SS Esso” situato in Strada Provinciale 30 SNC di Eboli (SA) , ha realizzato una vincita complessiva di 133.522,72€.

Il sistema, composto da un integrale da 9 numeri con Superstar per un costo di € 126,00, ha prodotto: – 4 “Punti 5”- 30 “Punti 4”- 40 “Punti 3”- 10 “Punti 2”.

Il sistema era suddiviso in 10 cedole da € 12,60 ciascuna: ogni cedola risulta vincente per 13.352,27€.

Fanno festa 4 clienti del Bar Top Car, mentre le restanti cedole risultano acquistate in tutta Italia.

La seconda vincita è stata realizzata con il sistema “GEMELLINI 0018”, proposto dalla Bacheca dei Sistemi Sisal.

Il sistema, del costo di € 210,00, ha vinto € 61.767,66. Ha realizzato: – 2 “Punti 5”- 5 “Punti 4”- 5 “Punti 2”.

Il sistema era suddiviso in 42 cedole da € 5,00 ciascuna: ogni cedola risulta vincente per € 2.058,92.

Tutte le cedole sono state vendute sparse in tutta Italia.

La combinazione vincente è stata: 9 – 45 – 62 – 67 – 68 – 81 – J 36 – SS 54.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 28 marzo ha assegnato 409.555 vincite.

 

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