SuperEnalotto, il più famoso dei giochi Sisal, compie 25 anni nel segno dell’innovazione

Al 3 dicembre di 25 anni fa risale la prima estrazione di SuperEnalotto, quando Sisal per la prima volta introdusse il Jackpot, creando il gioco che da allora fa sognare gli italiani. Nel tempo SuperEnalotto si è evoluto in un’ottica di omnicanalità e oggi, grazie a WinBox e alla possibilità di giocare online, offre un’esperienza moderna, coinvolgente e sicura, che permette a tutti di tentare la fortuna in qualunque momento.

Vale 320,3 milioni di euro il Jackpot attualmente in palio, cifra record nella storia di SuperEnalotto, capace di far sognare i suoi milioni di affezionati giocatori.

Da allora SuperEnalotto è stato al fianco degli italiani ed è divenuto l’emblema della possibilità di sognare in grande, mentre si scelgono i 6 numeri del cuore. Del resto in questi anni SuperEnalotto ha contribuito a realizzare molti sogni, più o meno grandi, se si considera che sono stati premiati milioni di giocatori. E proprio a loro SuperEnalotto vuole ricordare questa ricorrenza, con una versione celebrativa di schedine e ricevute.

In 25 anni SuperEnalotto ha accompagnato l’evoluzione del Paese e il costume degli italiani e, grazie alla sua capacità di innovarsi, continua a rappresentare un’occasione di coinvolgimento sempre attuale, oggi arricchita anche dalla possibilità di giocare online e vivere un’esperienza anche digitale.

WinBox, lanciato un anno fa, rappresenta l’innovazione a SuperEnalotto che meglio dimostra questa capacità di essere al passo con i tempi, poiché, attraverso una esperienza digitale con la App SuperEnalotto, mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione.

Per sognare bastano quindi 6 numeri, da giocare in una delle oltre 30.000 ricevitorie sul territorio oppure online, in modo comodo e sicuro, su uno dei siti di gioco autorizzati che si trovano sul superenalotto.it oppure sulla App ufficiale SuperEnalotto. E i giocatori di SuperEnalotto sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente.

I numeri di SuperEnalotto: da 1 a 90 per provare a centrare la sestina e poi…

oltre 4 miliardi di euro – gli euro vinti complessivamente con tutte le vincite di prima categoria (“6”)

– gli euro vinti complessivamente con tutte le vincite di prima categoria (“6”) oltre 3.900 estrazioni in 25 anni

estrazioni in 25 anni 124 – le vincite milionarie del grande Jackpot con punti 6 (di cui 110 sono realizzate con una giocata singola, 11 tramite un sistema fatto in ricevitoria e 3 grazie alla Bacheca dei Sistemi).

(Dati aggiornati al 29 novembre 2022)

La classifica delle Regioni più fortunate baciate dal Jackpot

124 vincite con punti 6 distribuite in Italia e ben 17 le regioni ad oggi baciate dalla fortuna:

1° posto: Campania con ben 18 Jackpot

con ben Jackpot 2° posto : Lazio con 16 Jackpot

: con Jackpot 3° posto : Emilia Romagna con 13 Jackpot

: con Jackpot 4° posto: Puglia con 10 Jackpot

con Jackpot 5° posto: Toscana e Veneto con 9 Jackpot per regione

con Jackpot per regione 6° posto: Piemonte, Sicilia, Sardegna e Lombardia con 7 Jackpot

con Jackpot 7° posto: Calabria con 6 Jackpot

con Jackpot 8° posto: Abruzzo e Friuli Venezia Giulia con 3 Jackpot ciascuno

con Jackpot ciascuno 9° posto: Umbria e Marche con 2 Jackpot ciascuno

e con Jackpot ciascuno 10° posto: Basilicata e Liguria con 1 Jackpot

con Jackpot 3 Jackpot assegnati infine con la Bacheca dei Sistemi

Le curiosità

Le vincite del primo concorso Concorso n.87 di Mercoledì 03/12/1997; Montepremi del concorso 1.176.345,50 €; 330 “punti 4” da 880,40 € 12.038 “punti 3” da 24,40 € I primi 6 numeri estratti furono 20, 36, 39, 41, 72, 76, con il Jolly 88. Il primo “6” Il primo “6” della storia fu centrato il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, per una vincita superiore a 11,8 miliardi di lire. VIA FIUME, 3 – 25020 Poncarale – BS

Il titolare della ricevitoria all’epoca era Alfonso Comini ed il locale si chiamava “Bar Pergola”. Dall’Agosto 2002 il titolare è Rachele Tomasoni ed il locale si chiama “Bar Nuova Pergola” L’ultimo “6” L’ultimo “6” è stato realizzato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Il “6” del valore di € 156.294.151,36 è stato centrato con una schedina da 2 euro Il Jackpot più alto Il Jackpot record del 13 agosto 2019, è il montepremi più alto assegnato nella grande della storia dei 25 anni del SuperEnalotto. Oltre 209 milioni di euro vinti a Lodi con una schedina di soli 2 euro Il Jackpot più basso Realizzato l’11 luglio 1998 a Treviso il Jackpot più basso della storia per un montepremi di 1.258.976,38 euro. Il fortunato vincitore trevigiano ha portato a casa qualcosa come 1.800 mensilità dell’epoca, come dire uno “stipendio” sicuro per 150 anni.

