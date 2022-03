SuperEnalotto, il Jackpot supera i 180 milioni di euro

SuperEnalotto, il gioco che da sempre fa sognare gli italiani, dopo oltre vent’anni di grandi Jackpot e miliardi di euro in vincite distribuiti in tutto il Paese, ha raggiunto, per l’estrazione di giovedì 31 marzo, un montepremi da capogiro, il secondo più alto nella storia del gioco. L’estrazione di domani, infatti, metterà in palio 180,4 milioni di euro, ad oggi il Jackpot più alto al mondo.

E se da un lato con un Jackpot SuperEnalotto di oltre 180 milioni di euro, i progetti possono essere innumerevoli, c’è chi gioca non solo per divertimento e svago, ma anche per la leggerezza di concedersi un piccolo sfizio.

Un gioco democratico anche grazie all’innovazione “WinBox” introdotta lo scorso 1 ottobre che, mantenendo centrale il sogno del Jackpot di SuperEnalotto, ha introdotto nuove possibilità di vincita, a parità di costo con tanti premi fino a 500€ al momento della giocata e una seconda chance di vincita fino a 50€ dopo l’estrazione.

Un’esperienza all’insegna della digitalizzazione e della responsabilità che piace agli italiani tanto che il periodo di sperimentazione di WinBox è stato prorogato di ulteriori 3 mesi, fino al concorso n. 77 del 28 giugno.

E lo dicono anche i numeri. Dalla prima estrazione del 2 ottobre 2021, WinBox, in soli 6 mesi, ha assegnato, ben 23.596.535 vincite per un totale di premi distribuiti pari a € 56.732.325 confermando la dimensione collettiva e sociale di SuperEnalotto.

PressGiochi