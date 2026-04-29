SuperEnalotto: il Jackpot oggi vale più di un matrimonio reale: con 156,8 milioni di euro è il montepremi più alto al mondo

Il 29 aprile non è una data qualunque per gli appassionati di royal family: oggi, infatti, il Principe William e Kate Middleton celebrano i 15 anni dal loro iconico “sì”, pronunciato il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo.

Un matrimonio da favola, diventato simbolo del perfetto royal wedding, tra location da sogno, abiti da favola e ricevimenti da copertina, che secondo le stime avrebbe avuto un costo complessivo superiore ai 30 milioni di euro tra cerimonia, sicurezza, ricevimento e apparato organizzativo. Una cifra “reale”, ma comunque ben lontana dal valore del “6” al SuperEnalotto che, per il concorso di domani sera giovedì 30 aprile, mette in palio 156,8 milioni di euro, confermandosi il Jackpot più alto al mondo.

Per fare un confronto curioso, anche altri celebri matrimoni della famiglia reale britannica hanno raggiunto cifre a più zeri, ma tra quelli più recenti nessuno ha mai superato i 50 milioni di euro: quello del Principe Harry e Meghan Markle, celebrato nel 2018, sarebbe costato poco più di 40 milioni di euro, mentre il matrimonio tra Lady D e il Principe Carlo – per cui a luglio ricorrono i 45 anni – pare sia costato circa 50 milioni di euro, pur restando ancora oggi uno degli eventi più iconici e costosi della storia della monarchia moderna.

Ma allora qual è stato il matrimonio più costoso al mondo? Bisogna tornare indietro di dieci anni, quando il 26 marzo, a Mosca, a promettersi eterno amore furono Said Gutseriev, 28 anni, e Khadija Uzhakhova, 20 anni. Lui, uomo d’affari e figlio del miliardario russo Mikhail Gutseriev, ex proprietario di Russneft, una delle più grandi compagnie petrolifere russe; lei; all’epoca, una studentessa di medicina e odontoiatria di Mosca. Per celebrare l’unione, il padre dello sposo avrebbe sborsato oltre 855 milioni di euro, l’equivalente di un miliardo di dollari.

Ora gli occhi sono tutti puntati sulle nozze annunciate di recente dalla celebre cantante Dua Lipa che ha scelto come location Palermo: chissà se supereranno le stime dei royal wedding…

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA) 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

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