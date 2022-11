Superenalotto: il jackpot da record vale 306,4 milioni di euro

Abbassati i riflettori sulla vincita più alta di sempre al mondo, assegnata ad Altadena in California con il Powerball, il SuperEnalotto conquista il primato mondiale dei montepremi in palio con

Abbassati i riflettori sulla vincita più alta di sempre al mondo, assegnata ad Altadena in California con il Powerball, il SuperEnalotto conquista il primato mondiale dei montepremi in palio con un Jackpot a disposizione per l’estrazione di sabato 12 novembre pari a 306,4 milioni di euro.

Si tratta di un montepremi da capogiri, il più alto nella storia del SuperEnalotto che si appresta a festeggiare i suoi 25 anni il prossimo 3 dicembre. Il Jackpot in palio, se non assegnato, secondo le stime resterà al primo posto del podio mondiale, fino all’inizio di dicembre.

SuperEnalotto continua a essere un momento di divertimento, sogno e svago, caratterizzato da una dimensione collettiva e sociale.

Chi sarà il vincitore? Quello che sappiamo è che quella sestina vincente, verrà inserita a pieno titolo in un primato che resterà nella memoria degli Italiani e che sarà raccontata anche fuori dai nostri confini.

Se da un lato resta invariato il desiderio di vincere la cifra più alta a disposizione al mondo che permette di realizzare il “grande sogno”, dall’altro lato c’è anche la voglia di regalarsi piccole gratificazioni, quelle che ci permettono di sorridere e pensare ai piccoli gesti per noi e per gli altri.

Piccole vincite, come quelle che si realizzano grazie a WinBox, l’innovazione di SuperEnalotto che mette in palio premi addizionali, mantenendo centrale il sogno del Jackpot, offrendo nuove possibilità di vincita a parità di costo, per continuare a portare un sorriso nella vita degli italiani.

Sognare è facile, giocare anche, vista la semplicità di poterlo fare in modo comodo e sicuro sui siti di gioco o dall’App ufficiale SuperEnalotto. Sarà facile anche riscuotere la vincita: basta la ricevuta, il codice fiscale, il documento di identità e, naturalmente, le coordinate bancarie.

PressGiochi