SuperEnalotto, il “6” si fa attendere da un anno: oggi in palio oltre 167 milioni di euro

21 Maggio 2026 - 10:58
Una data che intreccia storia del gioco e cultura pop: altri due Jackpot arrivarono lo stesso giorno, insieme al debutto di “Mission Impossible” e alla nascita di Pac-Man
Oltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio oggi per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a diventare il quarto più alto nella storia del gioco.
L’ultimo “6” al SuperEnalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Protagonista di questa storia fu il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto dal vincitore, che scoprì di aver vinto 35,4 milioni dai giornali.
Intorno a questa data c’è inoltre una curiosità. Ben altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. La prima fu nel 2007 a Palermo, circa 1,7 milioni di euro, la seconda cinque anni fa a Montappone, un piccolo paesino in provincia di Fermo che tutt’oggi figura nella classifica delle vincite più alte al SuperEnalotto.
Ma cos’altro è successo nel mondo il 22 maggio? Ecco alcune ricorrenze storiche e curiose che si incrociano con questa data:
E tornando al “6”, non è finita qui. Maggio, insieme a novembre, è anche il mese con più concentrazione di Jackpot vinti: ben 13 su 118, dal 1997 a oggi.
La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:
PressGiochi