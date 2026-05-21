SuperEnalotto, il “6” si fa attendere da un anno: oggi in palio oltre 167 milioni di euro

Una data che intreccia storia del gioco e cultura pop: altri due Jackpot arrivarono lo stesso giorno, insieme al debutto di “Mission Impossible” e alla nascita di Pac-Man

Oltre 167 milioni di euro: questa la cifra in palio oggi per un Jackpot SuperEnalotto che si fa attendere da ormai un anno ed è cresciuto fino a diventare il quarto più alto nella storia del gioco.

L’ultimo “6” al SuperEnalotto è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Protagonista di questa storia fu il pensionato Bruno, nome di fantasia scelto dal vincitore, che scoprì di aver vinto 35,4 milioni dai giornali.

Intorno a questa data c’è inoltre una curiosità. Ben altre due volte, in 28 anni di SuperEnalotto, è successo che un “6” fosse centrato proprio il 22 di maggio. La prima fu nel 2007 a Palermo, circa 1,7 milioni di euro, la seconda cinque anni fa a Montappone, un piccolo paesino in provincia di Fermo che tutt’oggi figura nella classifica delle vincite più alte al SuperEnalotto.

Ma cos’altro è successo nel mondo il 22 maggio? Ecco alcune ricorrenze storiche e curiose che si incrociano con questa data:

i fratelli Wright brevettano l’aeroplano, il “Flyer” (1906);

il Milan vince la sua prima Coppa dei Campioni (1963). Il club rossonero batte il Benfica a Wembley, è il primo trionfo europeo per una squadra italiana;

nasce Pac-Man (1980). La Namco distribuisce nelle sale giochi il celebre videogioco arcade, diventato una delle icone assolute della cultura pop mondiale;

“Mission Impossible”, il primo film della saga con Tom Cruise, debutta al cinema (1996);

compiono gli anni una delle supermodelle più famose del mondo, Naomi Campbell (1970) e l’icona del tennis contemporaneo, Novak Đoković (1987).

E tornando al “6”, non è finita qui. Maggio, insieme a novembre, è anche il mese con più concentrazione di Jackpot vinti: ben 13 su 118, dal 1997 a oggi.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2023 – Bacheca dei Sistemi – 90 quote 209,2 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,3 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA) 100,8 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT)

PressGiochi