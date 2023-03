Superenalotto: ecco la storia di “Elena”, la fortunata che ha vinto oltre 165 mila euro ad Asti

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 2 punti 5 del valore totale di € 165.108,10, realizzata nel concorso n. 4 di martedì 10 gennaio 2023. La doppia giocata vincente è stata convalidata presso il punto vendita Sisal Tabaccheria dei Giardini situato in Viale Vittoria, 107 ad Asti (AT).

La combinazione vincente è stata 21, 24, 31, 32, 56, 83, J 78, SS 40.

Il 10 gennaio scorso la fortuna si è fermata ad Asti, con una doppia vincita con punti 5 realizzata da una giovane donna, che vive in Italia da 10 anni.

È Elena, nome di fantasia scelto dalla vincitrice, a raccontarci la storia della sua indimenticabile giornata e dei progetti che potrà realizzare per il suo futuro.

“Elena è sposata e, dopo le difficoltà legate alla pandemia, è riuscita a trovare lavoro nel settore dell’edilizia due anni fa. Conciliare il duro lavoro con la famiglia e gli affetti lontani dall’Italia non è affatto semplice ma Elena è una donna determinata e allenata ai sacrifici, che affronta sempre con il sorriso sulle labbra. Una vita, la sua, impostata sulle regole applicate sia nell’ambito familiare e professionale, ma anche nell’approccio al gioco.

“Le regole mi aiutano nella gestione del mio tempo, delle mie responsabilità. Mi liberano la mente dai pensieri perché mi permettono di svolgere i miei compiti con maggiore leggerezza. Regole che applico anche nel tempo libero, per rispettare i miei spazi e concedermi del tempo per me, per i miei divertimenti e sogni”.

La vincitrice applica le sue regole ferree anche quando deve giocare. Preferisce farlo nei periodi di ferie. Un approccio curioso che esprime appieno, però, l’idea dello svago, della pausa dalla routine, del concedersi il tempo per sognare.

Fedele alle sue abitudini, l’ultimo giorno di lavoro prima delle meritate vacanze, la fortunata donna decide di giocare le sue schedine scegliendo numeri a caso delle estrazioni precedenti.

“E’ sempre stato il destino a scegliere per me. Un destino a cui occorre solo andare incontro e nulla più”.

Alla scoperta della vincita, avvenuta controllando tramite l’App SuperEnalotto ufficiale, Elena resta incredula e timidamente gioiosa “Quando ho capito di aver vinto, sono rimasta scioccata. Credevo di aver tanto desiderato di voler comprare una casa più grande, da essermi inventata di aver vinto, come in un sogno. La verità e la gioia immensa sono arrivate quando ho condiviso la vincita con mio marito, una zia e cugine che vivono lontano. E a quel punto ho pianto tutta la sera!”.

“Comprerò una casa più grande! Questo è il mio unico sogno. E poi aiuterò i miei parenti, loro avrebbero fatto lo stesso per me!”.

Elena confessa che da quel giorno non ha più giocato ma che la prossima volta che tenterà la fortuna sarà a Pasqua, quando spera di poter prendere ancora qualche giorno di ferie per riposarsi e staccare dalla routine del suo duro lavoro.

PressGiochi