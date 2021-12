Superenalotto. È un’operaia la vincitrice di una casa da 500mila euro a Guastalla (RE)

È stata presentata, per l’incasso, la vincita del concorso n. 281 del 8 ottobre di VinciCasa. Il “5” è stato centrato a Guastalla (RE) presso il punto vendita Sisal situato in

Il “5” è stato centrato a Guastalla (RE) presso il punto vendita Sisal situato in via Bertazzoni, 35; la combinazione vincente è stata: 2, 12, 22, 24, 39.

Il premio, costituito da 500.000€, sarà così ripartito:

· 200.000€ corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo;

· la restante parte dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.

“Simba” è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la storia della sua vincita. Un nome che dal personaggio immaginario della Disney, il leone del film del 1994, prende la dolcezza e la determinazione. O forse c’è qualcosa di più, magari anche lei è cresciuta con l’istinto di sopravvivenza, ogni nome di fantasia porta con sé un mondo sommerso di ricordi!

Simba è un’operaia. Una donna che con determinazione ogni giorno si reca al lavoro e ripete all’infinito le stesse azioni ma con la serenità e la gioia di tornare a casa la sera dal suo compagno.

È una donna ottimista di natura, come dimostrato il giorno in cui Simba ha vinto giocando 2€ tornando dal lavoro. Una scelta determinata e sicura.

“Certo, non ero sicura di vincere, ma ero sicura di giocare i numeri che avevo sognato la sera prima. Il sogno era chiaro, i numeri erano nitidi. E lo erano ancora al risveglio, segno che non potevo non giocarli”.

E spiega – “VinciCasa è un gioco responsabile, la vincita è ancorata all’acquisto di una casa, il bene più prezioso che una persona possa avere. Con i 200.000€ in contanti, ho la possibilità di togliermi anche qualche sfizio che non mi sono mai permessa di acquistare perché non utile o indispensabile. Avevo un grande sogno nel cassetto, uno di quelli che non occorre avere la memoria per ricordare, che non occorre dormire per desiderare”

Alla scoperta della vincita, la sera stessa della giocata sul sito di Sisal, Simba è rimasta attonita e senza parole. Il mondo delle fantasie che aveva sempre sognato era diventato realtà. Poi la felicità, quella duratura, per sempre!

“Ho sempre sognato di avere una casa tutta per me, mia per davvero! E scoprire di aver vinto una casa ti dà una sensazione unica. Ora potrò cercare su internet gli annunci “Casa in vendita”. Questa volta lo farò con gli occhi aperti. Per me inizia una nuova vita. Sto vivendo una favola che, diversamente dal solito, ha un ottimo ed inaspettato inizio”.

Simba non ha ancora deciso come e dove sarà la sua casa ma è certa che sarà davvero “sua” e questo le basta per essere ancora più gioiosa. Fermezza ed un pizzico di fragilità, come il protagonista della storia della Disney, perché in fondo lei adora sentirsi protetta dalle persone che le vogliono bene.

Una cosa è certa, Simba non giocherà più: “Il mio unico e grande desiderio si è realizzato; ora tocca agli altri!”

PressGiochi