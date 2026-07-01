SuperEnalotto. È un’impiegata la titolare della vincita da oltre 73 mila euro realizzata il 16 maggio ad Agnadello (CR)

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 73.018,18€ conseguita durante il concorso n. 79 di sabato 16 maggio. La giocata vincente è stata convalidata ad Agnadello (CR) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Manzoni Marco situato in Piazza Chiesa, 3.

La combinazione vincente è stata: 7 – 12 – 60 – 69 – 89 – 90 – J 59 – SS 36.

Una vincita da oltre 73mila euro al SuperEnalotto ha regalato un momento di grande emozione a “Fiordaliso”, nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la sua storia. Impiegata, sposata e originaria di Cremona, “Fiordaliso” ha scoperto di aver centrato la vincita mentre si trovava nella tranquillità della propria casa, impegnata nelle consuete attività domestiche.

I numeri riportati sulla schedina non erano stati scelti a caso. Alcuni richiamavano date significative della sua storia familiare, come compleanni e anniversari legati a persone care che oggi non ci sono più; altri, invece, erano frutto della fantasia e dell’ispirazione del momento.

“Ci sono numeri che porto con me da anni perché raccontano una parte della mia vita e della mia famiglia”, racconta Fiordaliso. “Ogni volta che li vedo penso alle persone che hanno lasciato un segno importante nella mia vita e a cui devo molto della donna che sono oggi”.

La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria, una scelta legata soprattutto all’aspetto umano.

“Mi piace andare in ricevitoria perché è un’occasione per uscire dalla routine, incontrare persone e scambiare due parole. A volte basta una breve chiacchierata per alleggerire una giornata di lavoro particolarmente intensa”, spiega.

Appassionata di cinema e serie televisive, amante degli animali ai quali dedica con amore parte del suo tempo libero, “Fiordaliso” ha l’abitudine di giocare sempre nello stesso giorno della settimana, quando la sua organizzazione le consente di avere un po’ di tempo libero. Nessun rituale particolare o oggetto portafortuna: soltanto una piccola consuetudine che accompagna da tempo le sue giocate.

La scoperta della vincita è arrivata attraverso l’app, un momento che la donna ricorda ancora con stupore e gioia.

“Ho controllato il risultato più volte perché pensavo di aver letto male. Sono rimasta senza parole. Per alcuni minuti sono rimasta immobile a fissare lo schermo, cercando di capire se fosse tutto vero. Poi la consapevolezza e la felicità”.

La prima persona con cui “Fiordaliso” ha deciso di condividere la notizia è stata la madre.

“Mia mamma è il mio punto di riferimento. È la persona che riesce sempre a riportarmi con i piedi per terra e ad aiutarmi a gestire le emozioni, soprattutto quelle più forti”.

La vincita è stata poi festeggiata in modo semplice, con un pranzo in famiglia, senza particolari clamori. Anche la procedura per la riscossione è stata affrontata rapidamente.

“Ho preferito muovermi subito. Volevo sistemare tutto nel più breve tempo possibile e vivere questa situazione con la massima tranquillità”.

Per qualche giorno la ricevuta vincente è rimasta custodita in casa, ma la consapevolezza del suo valore ha presto suggerito maggiore prudenza.

“Quando si tratta di qualcosa di così importante, il timore di dimenticarla da qualche parte può capitare. Ho cercato di fare tutto con attenzione”.

Quanto ai progetti per il futuro, “Fiordaliso” ha le idee piuttosto chiare. Prima di tutto desidera alleggerire il peso delle preoccupazioni economiche accumulate negli anni.

“La prima cosa che farò sarà estinguere alcuni debiti. È il pensiero che mi accompagna da quando ho saputo della vincita. Più che fare programmi particolari, desidero vivere con meno preoccupazioni e con una serenità che da tempo mi mancava”.

Per il momento non ha ancora deciso se destinare una parte della somma ad attività benefiche, anche se il pensiero va già verso persone che potrebbero avere un piccolo aiuto grazie a un gesto semplice.

“È una possibilità che valuterò più avanti. Adesso sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Ho bisogno di tempo per metabolizzare tutto e prendere decisioni con lucidità”.

A distanza di giorni, tuttavia, l’emozione resta ancora intensa. “Non mi sembra ancora del tutto reale quanto mi è accaduto. Però una cosa la so: per la prima volta dopo tanto tempo riesco a guardare al futuro con un po’ più di serenità”.

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