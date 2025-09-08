SuperEnalotto: è un’impiegata la titolare della vincita da oltre 349mila euro realizzata il 31 maggio 2025 a Cesena (FC)

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto da 349.230,65 euro conseguita durante il concorso n. 87 di sabato 31 maggio 2025. La giocata vincente è stata convalidata a Cesena (FC) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Le Torri situato in Via Viareggio, 105.

La combinazione vincente è stata 4 – 8 – 47 –48 – 63 – 90 – J 77 – SS 12.

“Martina” è il nome di fantasia scelto dalla vincitrice per raccontare la storia di una giornata intrisa di inaspettate e intense emozioni.

La titolare della vincita SuperEnalotto da oltre 340 mila euro è una donna, impiegata e madre, che ama il suo lavoro tanto da conciliare sempre con grande determinazione la vita professionale con quella privata.

Martina decide di giocare sabato, dopo il lavoro, la schedina con gli stessi numeri sognati qualche giorno precedente.

La sera stessa la giocata, Martina scopre della vincita dopo aver controllato più volte sulla App per essere sicura di non aver confuso i numeri sognati. Emozionata e sopraffatta dalla gioia, Martina sembrava davvero non credere a quanto accaduto e decide di rimanere a casa nella tranquillità delle pareti domestiche, chiamando i parenti più stretti per condividere la notizia.

“Sentire la voce dei miei familiari, che hanno sempre condiviso con me sia i momenti di gioia che di difficoltà, mi ha fatto capire il valore degli affetti più intimi tanto che è grazie a loro che ho ritrovato la calma e la lucidità. Ero consapevole che una vincita così alta mi avrebbe permesso di realizzare tanti progetti ed ero agitata perché è arrivata inaspettata, come un terremoto. Poi la quiete e la serenità” – ha dichiarato Martina.

Con i soldi della vincita, Martina ha intenzione di continuare a condurre una vita normale. Tra i suoi progetti ci sono l’estinzione del mutuo, il rinnovo dei mobili, viaggiare e mettere da parte una parte dell’importo per i figli e il loro futuro. Inoltre, farà un regalo ai fratelli in segno di gratitudine per l’aiuto che ha sempre ricevuto nel corso della sua vita.

“Questa vincita non cambierà il mio stile di vita ma, anzi, mi ha confermato che sono le persone che amiamo il valore più grande che dobbiamo tenere stretto e coltivare ogni giorno. Condividere la vincita con i miei parenti è stato un gesto spontaneo di gratitudine e affetto”. – ha concluso Martina, con le lacrime agli occhi.

