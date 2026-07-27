SuperEnalotto, è un pensionato il titolare della vincita da oltre 68mila euro realizzata a San Franceso al Campo (TO) il 4 luglio

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti 5 da 68.740,19€ conseguita durante il concorso n. 107 di sabato 4 luglio. La giocata vincente è stata convalidata a San Francesco Al Campo (TO) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in ViaTorino,103.

La combinazione vincente è stata: 2 – 37 – 55 – 62 – 72 – 76 – J 34 – SS 75.

Il protagonista della vincita SuperEnalotto da oltre 68.000€ – che ha scelto il nome di fantasia “Mario Rossi” – è un uomo nato e cresciuto in Piemonte, pensionato e con un cuore davvero grande.

Una vita semplice, scandita da passioni autentiche come il giardinaggio, il tempo trascorso con gli amici e le passeggiate quotidiane.

Ed è proprio durante una di queste che Mario Rossi fa una sosta per controllare una giocata dei giorni precedenti. “Fa parte della mia routine quotidiana camminare e fare qualche chiacchera con gli amici”, racconta.

Da sempre Mario Rossi, quando gioca, compila la schedina con gli stessi numeri: sono le date più importanti della sua famiglia, un modo per tenere vivi i ricordi e il legame con chi gli è stato accanto nel corso della vita. Nel portamonete, invece, trova sempre posto un piccolo cornetto portafortuna, custodito più per affetto verso una tradizione che per autentica convinzione.

“Quei numeri raccontano la mia storia. Ogni data mi ricorda una persona o un momento importante. È questo il loro significato per me.”

La scoperta della vincita è arrivata nel modo più inatteso.

“Quando ho scoperto della vincita per qualche istante sono rimasto senza parole. Non riuscivo a realizzare quello che stava succedendo. È stata un’emozione fortissima.”

Superata la sorpresa iniziale, Mario Rossi ha scelto di affrontare tutto con calma. Prima di presentarsi per riscuotere la vincita, infatti, sono trascorse circa due settimane.

“Non avevo fretta. Sapevo perfettamente dove avevo conservato la ricevuta di gioco e ho preferito prendermi qualche giorno per metabolizzare una notizia così grande.”

La prima telefonata è stata ai familiari, con i quali ha condiviso l’emozione del momento. Nessun brindisi, nessuna festa particolare: solo il desiderio di vivere questa nuova realtà con discrezione.

Guardando al futuro, Mario Rossi immagina di concedersi un viaggio che sogna da tempo. Ma il progetto che sente più vicino riguarda la solidarietà.

“Questa vincita mi offre una possibilità che considero un privilegio: poter aiutare gli altri. È il primo pensiero che ho avuto dopo aver realizzato quello che era successo.”

Tra le iniziative che intende sostenere c’è una donazione a un Istituto di Ricerca del Piemonte. Sulle motivazioni di questa scelta, il vincitore preferisce non aggiungere altro.

“La serenità non si ha con il denaro. Quello che cambia è la possibilità di vivere con meno preoccupazioni e, soprattutto, di fare qualcosa di concreto per le persone che ne hanno bisogno.”

PressGiochi