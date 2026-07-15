SuperEnalotto, è un dipendente statale il titolare della vincita da oltre 92 mila euro realizzata l’11 giugno a Sondrio

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 1 punto 5 da 92.519,52€ conseguita durante il concorso n. 93 di giovedì 11 giugno. La giocata vincente è stata realizzata a Sondrio (SO) presso il punto di vendita Sisal Edicola Aurora di Orilieri Massimo situato in Via E. Toti, 41.

La combinazione vincente è stata: 7 – 21 – 22 – 40 – 44 – 87 – J 53 – SS 83.

“Gabriele” è il nome di fantasia scelto dal titolare della vincita SuperEnalotto da oltre 92.000€ per raccontare la sua storia e ripercorrere le emozioni vissute.

Dipendente statale, Gabriele è un uomo dai modi pacati e riservati, che nel tempo libero ama dedicarsi alla lettura, allo sport e al volontariato.

Per Gabriele il gioco è sempre stato un gesto occasionale, vissuto con semplicità. Preferisce recarsi in ricevitoria perché, spiega, “C’è un rapporto più umano, un’atmosfera diversa”. Il vincitore non è però legato a un punto di vendita in particolare: anche questa volta è entrato in una ricevitoria trovata casualmente lungo il percorso della giornata.

Quel giorno aveva deciso di giocare perché era una data speciale e voleva concedersi qualcosa di diverso dal solito. I numeri, però, erano gli stessi di sempre, scelti negli anni e legati a ricorrenze importanti della sua famiglia. “Non ho portafortuna e non ho mai inseguito numeri sognati durante la notte. Gioco sempre “i miei numeri”, perché per me hanno un significato personale molto importante.”

La verifica della vincita è avvenuta tramite app, durante una breve pausa di lavoro. “Quando ho visto i numeri ho pensato di essermi sbagliato. Ho ricontrollato la schedina una, due, tre volte. Solo allora ho iniziato a rendermi conto che era tutto vero”, racconta Gabriele.

Poi lo stupore ha presto lasciato spazio alla voglia di condividere la notizia con le persone più care. “La prima cosa che ho pensato è stata chiamare i miei familiari. Una gioia così aveva senso soltanto se vissuta insieme a loro.”

I festeggiamenti sono stati semplici, proprio nello stile di Gabriele: una cena in famiglia per celebrare un momento destinato a rimanere nella memoria di tutti grazie a una gioia collettiva.

Prima di avviare le pratiche per la riscossione il vincitore ha lasciato passare qualche giorno, esclusivamente per esigenze organizzative legate al lavoro. Nel frattempo la ricevuta è rimasta custodita nella sua abitazione, in quello che definisce “un posto sicuro”.

Guardando al futuro, Gabriele ha già le idee piuttosto chiare. “Vorrei concedermi un viaggio importante che ho sempre desiderato fare. Poi utilizzerò una parte della vincita per dimezzare il mutuo: è una priorità che mi permetterà di guardare al futuro con maggiore tranquillità.”

Tra i progetti trova spazio anche un gesto di solidarietà. Sensibile ai bisogni delle persone anziane, il vincitore ha infatti deciso di destinare una parte della somma a iniziative benefiche a favore di una struttura che si occupa dell’assistenza agli anziani.

“Mi sento davvero fortunato”, conclude Gabriele. “Questa volta la fortuna mi è venuta incontro. Spero che questa opportunità possa rendere più serena la mia famiglia e, nel mio piccolo, essere utile anche a chi ha bisogno”.

PressGiochi