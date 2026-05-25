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SuperEnalotto, è un artista il titolare della vincita da oltre 289 mila euro realizzata a Montecchio Maggiore (VI) il 14 aprile

Ecco la storia di “Ludovico” (nome di fantasia scelto dal vincitore)

25 Maggio 2026

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È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con 1 punto 5+1 da 289.411,83€ conseguita durante il concorso n. 60 di martedì 14 aprile 2026. La giocata vincente – di 3 € – è stata realizzata a Montecchio Maggiore (VI) presso il punto di vendita Sisal Caffetteria Vezzaro situato in Viale Europa, 71.

La combinazione vincente è stata: 3 – 5 – 20 – 27 – 35 – 66 – J 17 – SS 6.

“Ludovico” – nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la storia della sua vincita – conseguita in una mattina come tante, mentre si stava recando al lavoro – è un uomo sposato, nato in provincia di Vicenza e artista di professione.

Prima di iniziare la giornata Ludovico si era fermato per il consueto caffè e aveva effettuato la giocata. I numeri scelti avevano per lui un significato speciale, indelebili perché legati alle date di nascita dei figli.

“Quelle date le porto sempre con me, nel mio cuore, sono numeri che conosco a memoria”, racconta il vincitore. “Quando ho visto la vincita sull’app non riuscivo a crederci. Mi sembrava qualcosa di impossibile, quasi irreale”.

L’emozione è stata tale che, nonostante fosse convinto dei numeri giocati, ha chiesto alla moglie di ricontrollarli insieme a lui. “Continuavo a pensarci, ma avevo bisogno che anche lei vedesse quello che stavo vedendo io perché le emozioni forti riescono anche a sfuocare la vista”.

Artista per scelta e per passione, descrive il proprio lavoro come “una strada non sempre semplice, ma che mi ha dato la possibilità di costruire qualcosa per la mia famiglia”. Ed è proprio alla famiglia che Ludovico ha pensato immediatamente dopo aver scoperto la vincita.

“Adesso il primo obiettivo è saldare i debiti e guardare con più serenità al mio futuro e alla pensione”, spiega. “Questa vincita non aiuta solo me, ma anche mia moglie e i miei figli, che ormai sono grandi ma potrò aiutarli a realizzare i loro progetti e contribuire alle loro esigenze”.

La notizia è stata condivisa subito con i familiari più vicini, in un clima di incredulità e gioia contenuta. “È una di quelle cose che pensi possano capitare solo agli altri e invece…”, conclude il vincitore con il sorriso negli occhi.

 

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