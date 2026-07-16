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SuperEnalotto e giochi numerici: dal 20 luglio accredito automatico sul conto gioco per le vincite tra 5.200,01 e 50.000 euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che, in virtù di quanto previsto dal “Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione”, di cui al

16 Luglio 2026

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L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha comunicato che, in virtù di quanto previsto dal “Regolamento relativo alla disciplina generale dei giochi numerici, affidati in concessione”, di cui al D.M. 3 dicembre 2025, n. 214, e a seguito delle necessarie implementazioni tecniche intervenute, anche le vincite di importo compreso tra 5.200,01 euro ed 50.000,00 euro, al lordo delle ritenute previste dalla normativa vigente, inerenti ai giochi numerici a totalizzatore nazionale e alle relative formule di gioco opzionali e complementari, conseguite a partire dal 20 luglio 2026, sono accreditate direttamente sui conti di gioco dai quali è stata effettuata la giocata con partecipazione a distanza.

Rimangono invariate le modalità di riscossione delle vincite di importo superiore a 50.000,00 euro lorde, derivate da giocate mediante raccolta a distanza, che prevedono la presentazione di una richiesta agli Uffici premi del concessionario, Sisal Italia S.p.A., siti in Via Ugo Bassi, n. 6 – 20159 Milano ovvero in Viale Sacco e Vanzetti, n. 89 – 00155 Roma, allegando il promemoria della giocata e un documento di identificazione.

 

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