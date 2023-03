Superenalotto. Due vincite da 73mila euro a Ceglie Messapica (BR) e Messina

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 30 marzo, con il Jackpot che arriva a 10,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 30 marzo, con il Jackpot che arriva a 10,3 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 1° aprile.

È festa però per i due giocatori fortunati che hanno centrato un punto “5” da 73.297,45 euro.

Una delle due giocate è stata convalidata a Ceglie Messapica (BR) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Riv. N. 12 Nacci situato in viale Aldo Moro, 20. La seconda è stata realizzata invece a Messina (ME) presso il punto vendita Sisal Tabacchi Veneziani situato in via Garibaldi, 304.

La combinazione vincente è stata 21, 29, 30, 43, 46, 63, J 77, SS 54.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 421.629 vincite.

L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

