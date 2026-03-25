SuperEnalotto, dietro a ogni vincita c’è una storia: da oggi sono tutte raccolte sul sito ufficiale insieme a curiosità e record

In 28 anni di storia, il SuperEnalotto ha raccolto abitudini e ritualità degli italiani così come sogni e traguardi raggiunti grazie a piccole e grandi vincite. Protagonisti assoluti di questo

In 28 anni di storia, il SuperEnalotto ha raccolto abitudini e ritualità degli italiani così come sogni e traguardi raggiunti grazie a piccole e grandi vincite. Protagonisti assoluti di questo gioco sono infatti i vincitori: per questo Sisal ha scelto di celebrare le loro storie raccogliendole in una nuova area editoriale dedicata del sito ufficiale di SuperEnalotto.

Ma chi sono i vincitori del SuperEnalotto? Tutte le storie sono state catalogate seguendo due macrocategorie che, da un lato raccontano come avviene la scelta dei numeri e dall’altro come viene investita la vincita al fine di delineare i profili dei vincitori. Così emergono i “sentimentalisti”, che scelgono numeri legati a ricordi, affetti e date speciali; i “sognatori”, che si affidano all’intuizione, a un sogno o a un segnale; e i “fatalisti”, guidati invece dal caso o più semplicemente dalla routine.

E dopo aver vinto cosa fanno? Il “Cuore generoso” coglie l’occasione per aiutare famiglia e amici; il “Capo cantiere”, per cui la concretezza è fondamentale, investe la somma vinta in una casa o un’attività; il “Pronti, via!”, realizza il proprio sogno di libertà, viaggi e tempo per sé; e infine c’è il “Problem solver”, che utilizza subito la vincita per risolvere questioni pratiche come bollette, mutuo o altre scadenze.

La nuova sezione dedica spazio anche alle curiosità e ai record che hanno segnato la storia del gioco. Tra questi, il Jackpot più alto di sempre – oltre 371 milioni di euro, centrati il 16 febbraio 2023 tramite Bacheca dei Sistemi Sisal – ma anche la ricevitoria più fortunata d’Italia, la regione con il maggior numero di vincitori nel mese o il vincitore online della stagione.

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