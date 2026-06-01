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SuperEnalotto: centrato a Terracina un “5+1” da oltre 640mila euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto, concorso n. 87 di sabato 30 maggio, con il Jackpot che sale a 173,2 milioni di euro, in palio per il concorso

01 Giugno 2026

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Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto, concorso n. 87 di sabato 30 maggio, con il Jackpot che sale a 173,2 milioni di euro, in palio per il concorso di giovedì 4 giugno 2026.

È festa però per una persona che ha centrato un punto 5+1 da 640.334,99 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Terracina (LT) presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Zarotti di Simone Calvanese, situato in Piazza IV Novembre 9.

La combinazione vincente è stata: 8 – 13 – 21 – 39 – 63 – 71 – Jolly 72 – SuperStar 56.

Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 30 maggio ha assegnato complessivamente 498.965 vincite.

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