SuperEnalotto bacia Vercelli (VC) e Roma con una vincita da 68mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso un Jackpot da 116.100.000,00 euro.

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di giovedì 25 novembre, con il Jackpot che arriva a 116,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 27 novembre.

È festa però per i fortunati che hanno centrato un punto “5” da 68.533,60 euro. Le giocate vincenti sono state convalidate a Vercelli (VC), presso il punto vendita Sisal Tabaccheria situato in viale Rimembranza, 127, e a Roma (RM), presso il punto vendita Sisal Blu Bar Srl situato in via Achille Vertunni, 97.

La combinazione vincente è stata 6, 45, 61, 82, 84, 88, Jolly 16, SuperStar 36.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 420.608 vincite.

PressGiochi