SuperEnalotto bacia Torino e Siracusa con 1 vincita punti 5 da oltre 53mila euro ciascuno

In palio per il prossimo concorso di giovedì 18 maggio un Jackpot da 32.100.000,00 euro

Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione del SuperEnalotto di martedì 16 maggio, con il Jackpot che arriva a 32,1 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 18 maggio 2023.

È festa però per i fortunati che hanno centrato 1 punto 5 da 53.599,62 euro ciascuno. Le giocate vincenti sono state convalidate a Torino presso il punto vendita Sisal Tabaccheria, situato in Corso Duca degli Abruzzi, 70 e a Siracusa (SR) presso il punto vendita Sisal Bar Aranblu, situato in Largo Porta Marina, 4.

La combinazione vincente è stata 20, 42, 52, 67, 72, 77 J 82, SS 3.

Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 443.658 vincite.

L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 tramite una giocata online su Sisal.it.

PressGiochi